La ex compagna lo lascia e si mette con un altro, lui la perseguita e la sfregia con l'acido: rischia 14 anni (Di venerdì 3 marzo 2023) 'Sono stato io a tirarle addosso l' acido '. Le parole choc sono quelle di Stefano Pellegrini , il 58enne, che ha confessato l'aggressione verso la sua ex compagna, a cui lo scorso 16 febbraio ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) 'Sono stato io a tirarle addosso l''. Le parole choc sono quelle di Stefano Pellegrini , il 58enne, che ha confessato l'aggressione verso la sua ex, a cui lo scorso 16 febbraio ha ...

