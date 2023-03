La dinastia dei Messina Denaro, da don Ciccio alle quattro sorelle del boss tra latitanze ed ergastoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Con l’arresto di Rosalia Messina Denaro, la storica famiglia mafiosa di Castelvetrano perde un altro pezzo di una dinastia nata dal padre del boss ora in carcere a L’Aquila al 41bis. Una dinastia iniziata con don Ciccio, morto in latitanza dopo essere stato per tutta la vita il capo indiscusso del mandamento trapanese. Fu una chiamata anonima a far ritrovare il suo corpo per strada già pronto per la sepoltura il 30 novembre 1998. La famiglia è stata colpita da diversi ergastoli, centinaia di anni di carcere, costantemente sotto indagine e quindi costretti a non trascurare mai alcun dettaglio in ogni decisione, senza mai abiurare la “fede” mafiosa. Don Ciccio aveva due maschi e quattro femmine, tra cui la più grande Rosalia, su cui la ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Con l’arresto di Rosalia, la storica famiglia mafiosa di Castelvetrano perde un altro pezzo di unanata dal padre delora in carcere a L’Aquila al 41bis. Unainiziata con don, morto in latitanza dopo essere stato per tutta la vita il capo indiscusso del mandamento trapanese. Fu una chiamata anonima a far ritrovare il suo corpo per strada già pronto per la sepoltura il 30 novembre 1998. La famiglia è stata colpita da diversi, centinaia di anni di carcere, costantemente sotto indagine e quindi costretti a non trascurare mai alcun dettaglio in ogni decisione, senza mai abiurare la “fede” mafiosa. Donaveva due maschi efemmine, tra cui la più grande Rosalia, su cui la ...

