La Commissione Ue ordina allo stato italiano di recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa In ballo fino a 11 miliardi

(Di venerdì 3 marzo 2023) Bruxelles inizia a perdere la pazienza. Laeuropea hato all’Italia digli aiuti diillegali concessi a determinati enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011. Si tratta soprattutto di immobili di proprietà della. La decisione fa seguito a una sentenza del 2018 della Corte di giustizia europea che annullava parzialmente una decisione di Bruxelles del 2012, nella quale dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di, ma rinunciava al recupero. Nel 2012 Bruxelles aveva scelto di nonre all’Italia digli aiuti illegali perché le banche dati fiscali e catastali non consentivano ...

È chiaro che con questa azione lasta per la prima volta mettendo in dubbio la legittimità del regime 41 - bis rispetto alle convenzioni internazionali', sostengono.Nel 2018 la Corte di Giustizia ha parzialmente annullato la decisione della, ritenendo che laavrebbe dovuto valutare se esistessero modalita' alternative per il recupero, ...Dei benefici avevano goduto Chiesa cattolica e altri enti . Laeuropea ha ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti di stato illegali concessi a entita' non commerciali sotto forma di esenzione fiscale sulle proprieta' immobiliari (Ici) a seguito ...

La Commissione europea ha ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi a determinati enti non commerciali sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) ...Dei benefici avevano goduto Chiesa cattolica e altri enti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 03 mar - La Commissione europea ha ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti di stato illegali ...