La Cina può davvero far aumentare il prezzo del gas in Europa? (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – I prezzi del gas naturale in Europa sono scesi, con il crollo della domanda e l’attenuazione di una crisi energetica a livello regionale. Solo buone notizie, quindi, per il Vecchio continente (e per l’Italia)? Non proprio. Come spiegato da Money.it, più che la Russia, da temere è la Cina. Le forniture di carburante per i Paesi europei potrebbero essere colpite più duramente da un aumento della domanda cinese maggiore del previsto nel 2023 che da un arresto completo dei flussi russi. Il punto è che la concorrenza per il Gnl può diventare spietata nei prossimi mesi e anni. E questo a svantaggio dei prezzi in Europa e in Italia. Il nodo è Pechino. Mentre la domanda cinese è la “grande incognita”, uno scenario rialzista potrebbe vedere le importazioni di gas naturale liquefatto del dragone aumentare fino al 35% nel ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – I prezzi del gas naturale insono scesi, con il crollo della domanda e l’attenuazione di una crisi energetica a livello regionale. Solo buone notizie, quindi, per il Vecchio continente (e per l’Italia)? Non proprio. Come spiegato da Money.it, più che la Russia, da temere è la. Le forniture di carburante per i Paesi europei potrebbero essere colpite più duramente da un aumento della domanda cinese maggiore del previsto nel 2023 che da un arresto completo dei flussi russi. Il punto è che la concorrenza per il Gnl può diventare spietata nei prossimi mesi e anni. E questo a svantaggio dei prezzi ine in Italia. Il nodo è Pechino. Mentre la domanda cinese è la “grande incognita”, uno scenario rialzista potrebbe vedere le importazioni di gas naturale liquefatto del dragonefino al 35% nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : La deindustrializzazione dell’Europa a seguito dell’impennata del prezzo del gas e le delocalizzazioni in USA e Cin… - HSkelsen : A Pechino, anziché parlare di 'pace' a uso e consumo delle proprie relazioni internazionali, dovrebbero dirci come… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: La Cina può davvero far aumentare il prezzo del gas in Europa? - angelo_perfetti : La Cina può davvero far aumentare il prezzo del gas in Europa? - rolandoroccando : RT @Libero_official: L'India ha un’economia più fiorente della Cina: l’asse della #Meloni con Modi porterà nuove opportunità per le nostre… -

L'aurora boreale è in tour: puoi ammirarla in qualsiasi parte del mondo L'aurora boreale sembra un incantesimo che non si può spiegare, ma è la scienza a svelarci che lo ... Com'è possibile che l'aurora boreale sia apparsa nei cieli della Cina lo abbiamo già svelato, tutto ... Un monito da Chicago al partito delle Ztl (e di Elly Schlein) Chissà se questa tendenza americana può aiutarci a capire quel che succederà con Elly Schlein * * ... al mondo, al di fuori della Cina. Una fase in cui si sapeva poco, si sbagliava ovviamente molto, ... Filippine, la Cina irrompe nella complicata agenda del presidente Marcos Jr Le spine di Marcos Jr: prigionieri politici e libertà di stampa La disfida sui confini con la Cina ... "La riconciliazione può avvenire solo quando c'è giustizia" - ha dichiarato Renato Reyes , ... L'aurora boreale sembra un incantesimo che non sispiegare, ma è la scienza a svelarci che lo ... Com'è possibile che l'aurora boreale sia apparsa nei cieli dellalo abbiamo già svelato, tutto ...Chissà se questa tendenza americanaaiutarci a capire quel che succederà con Elly Schlein * * ... al mondo, al di fuori della. Una fase in cui si sapeva poco, si sbagliava ovviamente molto, ...Le spine di Marcos Jr: prigionieri politici e libertà di stampa La disfida sui confini con la... "La riconciliazioneavvenire solo quando c'è giustizia" - ha dichiarato Renato Reyes , ... Gas, ecco perché la Cina può far aumentare il prezzo in Europa Adnkronos