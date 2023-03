La Chiesa dovrà pagare l'Ici: stangata per il Vaticano dall'Europa (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempi dure per le casse della Chiesa. La Commissione Europea ha ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali, in particolare la Chiesa e le associazioni no profit, sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici). La decisione, spiega l'esecutivo Ue, segue una sentenza del 2018 della Corte di Giustizia, che annullava in parte una decisione della Commissione del 2012, la quale dichiarava l'esenzione fiscale incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, ma rinunciava al recupero delle somme dovute. Nel dicembre 2012 la Commissione aveva stabilito che una precedente esenzione dall'Ici per gli enti non commerciali impegnati in determinate attività sociali di natura economica tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le norme dell'Ue ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempi dure per le casse della. La Commissione Europea ha ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali, in particolare lae le associazioni no profit, sotto forma di esenzione'imposta comunale sugli immobili (Ici). La decisione, spiega l'esecutivo Ue, segue una sentenza del 2018 della Corte di Giustizia, che annullava in parte una decisione della Commissione del 2012, la quale dichiarava l'esenzione fiscale incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, ma rinunciava al recupero delle somme dovute. Nel dicembre 2012 la Commissione aveva stabilito che una precedente esenzione'Ici per gli enti non commerciali impegnati in determinate attività sociali di natura economica tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le norme dell'Ue ...

