La casa dei fantasmi: teaser trailer e data d’uscita del nuovo film della Disney (Di venerdì 3 marzo 2023) La Disney ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di La casa dei fantasmi, film diretto da Justin Simien e ispirato alla celebre attrazione. Scritta dal regista Premio Oscar Guillermo del Toro insieme a D.V. Devincentis e Katie Dippold, la pellicola – la cui data d’uscita è prevista per il 28 luglio 2023 – mischia diversi generi cinematografici: commedia, family e avventura Così si legge nella sinossi ufficiale, La casa dei fantasmi racconta la storia di una madre single di nome Gabbie, che ha di recente comprato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita insieme a suo figlio di 9 anni. L’abitazione è stata venduta a un prezzo stranamente molto conveniente, infatti, solo dopo l’acquisto Gabbie si rende conto ... Leggi su screenworld (Di venerdì 3 marzo 2023) Laha rilasciato ilufficiale di Ladeidiretto da Justin Simien e ispirato alla celebre attrazione. Scritta dal regista Premio Oscar Guillermo del Toro insieme a D.V. Devincentis e Katie Dippold, la pellicola – la cuiè prevista per il 28 luglio 2023 – mischia diversi generi cinematografici: commedia, family e avventura Così si legge nella sinossi ufficiale, Ladeiracconta la storia di una madre single di nome Gabbie, che ha di recente comprato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita insieme a suo figlio di 9 anni. L’abitazione è stata venduta a un prezzo stranamente molto conveniente, infatti, solo dopo l’acquisto Gabbie si rende conto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Caro ministro @andreaabodi, adesso basta. Chiede trasparenza ai giudici (chi è mai per dubitare di loro?) e non a c… - Viminale : #Roma, in corso a #SanBasilio operazione della @poliziadistato per la liberazione di altri 4 alloggi #Ater occupati… - LaVeritaWeb : L’istituto di statistica ricalcola sia il Pil sia il deficit in conseguenza dei bonus fiscali per la casa. Disavanz… - MisakiKotoko4 : RT @Misurelli77: Disperazione, dolore e urla strazianti dei parenti del 'carico residuale'. 'Colpevole' di voler scappare da guerre,fame e… - tommoxcliff : Prima e dopo 'solo Francesco'. Sono ancora emotivamente distrutta. @Crytical_mc mi deve l'intero reparto psichiatri… -