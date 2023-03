La calma sulle borse è solo illusoria e lo scoppio della bolla può arrivare senza preavviso (Di venerdì 3 marzo 2023) La bolla non è stata mai scalfita e adesso può crollare proprio mentre la calma sembra essere tornata sui mercati. Oggi in borsa si respira un’aria di calma. In qualche modo i mercati sembrano aver accettato la curva del rialzo dei tassi e anche le banche centrali non fanno più tanta paura. La percezione è quella che in qualche modo stiano riuscendo a frenare l’inflazione ma senza innescare pericolosi meccanismi che possano portare alla recessione economica. La calma sulle borse è solo illusoria – IlovetradingIn generale gli allarmi dei mesi scorsi sembrano essere suonati a vuoto e sui mercati si respira un’aria di tranquillità. Tuttavia questa aria di tranquillità può essere soltanto una grandissima illusione. Infatti secondo molti ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 3 marzo 2023) Lanon è stata mai scalfita e adesso può crollare proprio mentre lasembra essere tornata sui mercati. Oggi in borsa si respira un’aria di. In qualche modo i mercati sembrano aver accettato la curva del rialzo dei tassi e anche le banche centrali non fanno più tanta paura. La percezione è quella che in qualche modo stiano riuscendo a frenare l’inflazione mainnescare pericolosi meccanismi che possano portare alla recessione economica. La– IlovetradingIn generale gli allarmi dei mesi scorsi sembrano essere suonati a vuoto e sui mercati si respira un’aria di tranquillità. Tuttavia questa aria di tranquillità può essere soltanto una grandissima illusione. Infatti secondo molti ...

