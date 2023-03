La bozza di decreto per la zona rossa in Val Seriana: Speranza la firmò, Conte non l’ha mai approvata (Di venerdì 3 marzo 2023) Al Ministero della salute c’era un documento, rimasto soltanto in bozza e mai tramutato in decreto, che avrebbe inserito i comuni di Alzano Lombardo e Nembro all’elenco degli 11 paesi (10 nel Lodigiano più Vo’ Euganeo) già in zona rossa: è il provvedimento che – secondo gli inquirenti che hanno trovato gli atti durante una perquisizione del 14 gennaio 2021 – avrebbe salvato circa 4mila persone, morte di Covid durante la prima ondata pandemica. Chi indaga ritiene che quella bozza, firmata dall’allora ministro della Salute Roberto Speranza ma non dall’ex premier Giuseppe Conte, stia a significare che le istituzioni erano al corrente del pericolo che quelle aree stavano correndo. Le restrizioni arrivarono però soltanto alcuni giorni dopo, un ritardo che si sarebbe ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Al Ministero della salute c’era un documento, rimasto soltanto ine mai tramutato in, che avrebbe inserito i comuni di Alzano Lombardo e Nembro all’elenco degli 11 paesi (10 nel Lodigiano più Vo’ Euganeo) già in: è il provvedimento che – secondo gli inquirenti che hanno trovato gli atti durante una perquisizione del 14 gennaio 2021 – avrebbe salvato circa 4mila persone, morte di Covid durante la prima ondata pandemica. Chi indaga ritiene che quella, firmata dall’allora ministro della Salute Robertoma non dall’ex premier Giuseppe, stia a significare che le istituzioni erano al corrente del pericolo che quelle aree stavano correndo. Le restrizioni arrivarono però soltanto alcuni giorni dopo, un ritardo che si sarebbe ...

