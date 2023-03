La borsa di Tokyo chiude in netto rialzo | Nikkei +1 | 56%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,62%) - Economia - ANSA - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,62%) - Economia - ANSA - Agenzia_Ansa : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,62%) - Economia - ANSA - News24_it : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,62%) - andreastoolbox : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo ( 0,62%) #Tokyo, #Borsa: #apertura #rialzo #in ??????? -

Chiusura in netto rialzo per ladi, con il Nikkei che ha terminato gli scambi guadagnando l'1,56%, a 29.927 punti. 3 marzo 2023Shanghai,e Hong Kong avanzano in territorio positivo, con Shanghai a +0,1%, Hong Kong a +0,6%...punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...lievita in modo prepotente dell'1,53% alle 07:15 e passa di mano a 27.920,27 punti. 03 - 03 - 2023 07:15

Le borse asiatiche brindano alla pubblicazione dell’indice Pmi servizi della Cina compilato da Caixin. L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna in rialzo dell’1,56%, a ...Non solo il Pmi servizi Caixin è salito a 55 a febbraio da 52,9 di gennaio, ma l'inflazione a Tokyo si è notevolmente ridotta. Euro in recupero sul dollaro. Giù il petrolio, meglio l’oro. A Milano occ ...