La Bielorussia ha condannato a 10 anni di carcere il Premio Nobel per la Pace 2022 Ales Bialiatski. Metsola: “Un insulto alla giustizia” (Di venerdì 3 marzo 2023) Un tribunale bielorusso ha condannato il Premio Nobel per la Pace 2022, Ales Bialiatski, a 10 anni di reclusione in una colonia penale a regime duro. A dichiararlo è il Viasna Human Rights Centre, fondato proprio dall’attivista per i diritti umani. L’organizzazione afferma che gli altri imputati, ovvero i difensori dei diritti umani Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich, sono stati condannati rispettivamente a 9 e 7 anni di reclusione. Viasna descrive il motivo della condanna: secondo il tribunale bielorusso, Bialiatski è stato ritenuto colpevole di finanziamento e contrabbando di “attività che violano gravemente l’ordine pubblico”. “Le autorità governative hanno ripetutamente cercato di mettere a tacere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Un tribunale bielorusso hailper la, a 10di reclusione in una colonia penale a regime duro. A dichiararlo è il Viasna Human Rights Centre, fondato proprio dall’attivista per i diritti umani. L’organizzazione afferma che gli altri imputati, ovvero i difensori dei diritti umani Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich, sono stati condannati rispettivamente a 9 e 7di reclusione. Viasna descrive il motivo della condanna: secondo il tribunale bielorusso,è stato ritenuto colpevole di finanziamento e contrabbando di “attività che violano gravemente l’ordine pubblico”. “Le autorità governative hanno ripetutamente cercato di mettere a tacere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Condannato in Bielorussia a 10 anni di carcere il premio Nobel Ales Bialiatski. Accusato di contrabbando e finanzia… - repubblica : Bielorussia, il Nobel per la pace Bialiatski condannato a 10 anni di carcere [dalla nostra inviata Rosalba Castelle… - LaStampa : Bielorussia, il premio Nobel per la Pace Bialiatski condannato a 10 anni di carcere per “attività contro l’ordine p… - Amnesty_Gr243 : #AlesBialiatski #Appello #AmnestyInternational Ales Bialiatski difensore dei Diritti Umani della Bielorussia, prem… - BertoldoMicio : RT @Gianl1974: In Bielorussia, il tribunale ha condannato il premio Nobel e attivista per i diritti umani Ales Byalyatsky a dieci anni di c… -