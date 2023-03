La Bce “scopre” che l’inflazione è causata dalle aziende Prezzi aumentati più dei costi a danno di consumatori e lavoratori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) La riunione si è svolta in un luogo molto isolato, il villaggio finlandese di Inari, in Lapponia. Periodicamente la Banca centrale europea si sposta nei vari paesi euro per tenere alcuni dei suoi meeting che abitualmente si svolgono a Francoforte. E tutto sommato, visto l’argomento molto difficile da maneggiare, trovarsi un po’ fuori dai radar questa volta ha forse fatto anche comodo. Gli esperti della Banca centrale europea si sono infatti riuniti per approfondire studi e valutazioni sulle dinamiche inflazionistiche della zona euro. L’ultimo dato relativo a febbraio ha evidenziato un carovita ancora all’8,5% con un’inflazione che ha sì smesso di crescere ma che, per ora, fatica molto a scendere. E quindi Francoforte tira dritto sulla linea dura: altri aumenti dei tassi di interesse, costo del denaro più caro e sabbia negli ingranaggi del motore della crescita economica. Diversi ...