La Bce insiste sui tassi, nuovi rialzi in arrivo (Di venerdì 3 marzo 2023) Inutile girarci troppo intorno, l'inflazione morde ancora, almeno nella testa di Christine Lagarde. E per questo la Bce non ha intenzione di interrompere presto il periodo di rialzo dei tassi, inaugurato lo scorso luglio. I mercati erano già depressi, e non sono rimasti sorpresi dalle parole della presidente dell'Eurotower. «Sono possibili rialzi anche oltre marzo». Indicazione confermata dai verbali del direttivo di inizio febbraio. Insomma, le colombe che volevano un ammorbidimento della politica monetaria, con conseguente boccata di ossigeno su mutui e prestiti, dovranno aspettare. E se invece c'è un falco, quello è il capo economista della Bce, Philip Lane, che ha proposto di aumentare i tre tassi di interesse chiave della Bce di 50 punti a marzo e ha comunicato che il Consiglio direttivo prevede di aumentarli ulteriormente. Dunque ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Inutile girarci troppo intorno, l'inflazione morde ancora, almeno nella testa di Christine Lagarde. E per questo la Bce non ha intenzione di interrompere presto il periodo di rialzo dei, inaugurato lo scorso luglio. I mercati erano già depressi, e non sono rimasti sorpresi dalle parole della presidente dell'Eurotower. «Sono possibilianche oltre marzo». Indicazione confermata dai verbali del direttivo di inizio febbraio. Insomma, le colombe che volevano un ammorbidimento della politica monetaria, con conseguente boccata di ossigeno su mutui e prestiti, dovranno aspettare. E se invece c'è un falco, quello è il capo economista della Bce, Philip Lane, che ha proposto di aumentare i tredi interesse chiave della Bce di 50 punti a marzo e ha comunicato che il Consiglio direttivo prevede di aumentarli ulteriormente. Dunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ariel2575 : RT @tempoweb: La #Bce insiste sui tassi, nuovi rialzi in arrivo #3marzo - salomone_l : RT @tempoweb: ?? Indagine sul #Covid #Speranza & Co sapevano?? #Meloni fa accordi strategici in #India ??#Bce insiste sui tassi nuovi rialzi i… - tempoweb : La #Bce insiste sui tassi, nuovi rialzi in arrivo #3marzo - Bianca34874951 : RT @tempoweb: ?? Indagine sul #Covid #Speranza & Co sapevano?? #Meloni fa accordi strategici in #India ??#Bce insiste sui tassi nuovi rialzi i… - Ado06408275 : RT @tempoweb: ?? Indagine sul #Covid #Speranza & Co sapevano?? #Meloni fa accordi strategici in #India ??#Bce insiste sui tassi nuovi rialzi i… -