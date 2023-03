Koulibaly:«Non sono geloso, mi auguro solo che il Napoli possa vincere qualcosa» (Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidou Koulibaly ha parlato presso il sito di Gianluca Di Marzio dove ha detto la sua sulla stagione del Napoli. Dal 2014 al 2022 Koulibaly ha giocato nel Napoli diventandone anche vice capitano. Per l’ex Napoli il gruppo formato da Luciano Spalletti merita di vincere lo scudetto quest’anno: «Un gruppo che merita di vincere» – ha dichiarato Koulibaly. Per Koulibaly, è difficile accettare che la sua ex squadra con ogni probabilità vincerà lo scudetto senza di lui? «Io mi auguro che il Napoli vinca qualcosa quest’anno perché lo merita. Credo nel destino, sono sempre un loro tifoso, quando vincono mi fa molto piacere». Per il senegalese il popolo napoletano merita di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidouha parlato presso il sito di Gianluca Di Marzio dove ha detto la sua sulla stagione del. Dal 2014 al 2022ha giocato neldiventandone anche vice capitano. Per l’exil gruppo formato da Luciano Spalletti merita dilo scudetto quest’anno: «Un gruppo che merita di» – ha dichiarato. Per, è difficile accettare che la sua ex squadra con ogni probabilità vincerà lo scudetto senza di lui? «Io miche ilvincaquest’anno perché lo merita. Credo nel destino,sempre un loro tifoso, quando vincono mi fa molto piacere». Per il senegalese il popolo napoletano merita di ...

