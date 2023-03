Koulibaly non dimentica Napoli: “Sono sempre un tifoso azzurro!”, poi il commento sul gruppo (Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Chelsea, non ha affatto dimenticato il suo passato in maglia Napoli. L’ex 26 azzurro ha parlato a gianlucadimarzio.com analizzando la stagione straordinaria della squadra di Luciano Spalletti, prossima alla vittoria del terzo storico scudetto, impresa solo sfiorata invece da Koulibaly e compagni nei suoi anni partenopei. Chelsea Koulibaly Parole d’amore per il Napoli “Un gruppo che merita di vincere” – ha dichiarato Koulibaly che ha ammesso di seguire ancora le partite degli azzurri. A Napoli ha tanti amici ed è sempre in contatto con alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Di seguito le sue dichiarazioni sulla molto probabile vittoria dello Scudetto: “Mi auguro ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidou, difensore senegalese del Chelsea, non ha affattoto il suo passato in maglia. L’ex 26 azzurro ha parlato a gianlucadimarzio.com analizzando la stagione straordinaria della squadra di Luciano Spalletti, prossima alla vittoria del terzo storico scudetto, impresa solo sfiorata invece dae compagni nei suoi anni partenopei. ChelseaParole d’amore per il“Unche merita di vincere” – ha dichiaratoche ha ammesso di seguire ancora le partite degli azzurri. Aha tanti amici ed èin contatto con alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Di seguito le sue dichiarazioni sulla molto probabile vittoria dello Scudetto: “Mi auguro ...

