Koulibaly: “Io sempre tifoso del Napoli, spero arrivino vittorie” (Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidou Koulibaly ex difensore del Napoli ha parlato della squadra di Luciano Spalletti in corsa per scudetto e Champions League. L’ex difensore ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha detto: “Io mi auguro che il Napoli vinca qualcosa quest’anno perché lo merita. Credo nel destino, sono sempre un loro tifoso, quando vincono mi fa molto piacere. Il popolo napoletano merita qualcosa di grande. spero che riusciranno ad averlo già quest’anno. Poi che sia senza di me, vuol dire che il destino ha detto così. Non sono geloso, mi auguro solo che il Napoli possa vincere qualcosa“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidouex difensore delha parlato della squadra di Luciano Spalletti in corsa per scudetto e Champions League. L’ex difensore ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha detto: “Io mi auguro che ilvinca qualcosa quest’anno perché lo merita. Credo nel destino, sonoun loro, quando vincono mi fa molto piacere. Il popolo napoletano merita qualcosa di grande.che riusciranno ad averlo già quest’anno. Poi che sia senza di me, vuol dire che il destino ha detto così. Non sono geloso, mi auguro solo che ilpossa vincere qualcosa“. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucavad72 : RT @Spazio_Napoli: Koulibaly non dimentica Napoli: “Sono sempre un tifoso azzurro!”, poi il commento sul gruppo - CriscuoloBruno : RT @napolista: #Koulibaly:«Non sono geloso, mi auguro solo che il #Napoli possa vincere qualcosa» Al sito di Gianluca Di Marzio: «Io mi au… - Spazio_Napoli : Koulibaly non dimentica Napoli: “Sono sempre un tifoso azzurro!”, poi il commento sul gruppo - napolista : #Koulibaly:«Non sono geloso, mi auguro solo che il #Napoli possa vincere qualcosa» Al sito di Gianluca Di Marzio:… - GianlucaScarla4 : @Ergabbroh @GA7_Official appunto. Manolas non ha fatto grandi stagioni, ma è stato sfortunato ad avere il peggior K… -