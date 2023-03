Klopp sul Manchester United: “Una macchina da risultati, in lotta per il Campionato” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Sono diventati una macchina da risultati e li stanno ottenendo con prestazioni davvero buone, offrendo un grande calcio”, esordisce così Jurgen Klopp commentando la stagione del Manchester United. “Sono in piena lotta per vincere il Campionato, Bruno Fernandes mi piace per come si muove, con Casemiro e Fred hanno messo fisicità in mezzo al campo e hanno gente brava a ripartire: non è una squadra costruita per i prossimi vent’anni ma per il presente e nel presente è davvero forte”. Il tecnico del Liverpool ha poi proseguito: “Sono felice per Rashford dopo quello che ha vissuto la scorsa stagione, sta giocando in modo incredibile. Ma non è l’unico top player dello United, dovremo difendere di squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) “Sono diventati unadae li stanno ottenendo con prestazioni davvero buone, offrendo un grande calcio”, esordisce così Jurgencommentando la stagione del. “Sono in pienaper vincere il, Bruno Fernandes mi piace per come si muove, con Casemiro e Fred hanno messo fisicità in mezzo al campo e hanno gente brava a ripartire: non è una squadra costruita per i prossimi vent’anni ma per il presente e nel presente è davvero forte”. Il tecnico del Liverpool ha poi proseguito: “Sono felice per Rashford dopo quello che ha vissuto la scorsa stagione, sta giocando in modo incredibile. Ma non è l’unico top player dello, dovremo difendere di squadra”. SportFace.

