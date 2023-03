Kessié il nome più caldo per il centrocampo dell’Inter. Smentito un altro – SI (Di venerdì 3 marzo 2023) Per il rinforzo del centrocampo dell’Inter la pista Kessié rimane la più calda. Pedullà, nel corso della trasmissione di “Sportitalia Mercato”, racconta le intenzioni del club nerazzurro e smentisce l’interesse per un altro giocatore. Di seguito i particolari sul calciomercato dell’Inter emersi da Sportitalia. CONFERME E SMENTITE – Nella finestra di calciomercato estiva l’Inter sarebbe intenzionata a seguire gli stessi nomi di quella invernale e non solo per quanto riguarda i parametro zero. Questo è quanto riporta Alfredo Pedullà, nel corso del suo intervento su “Sportitalia Mercato” insieme ad altri dettagli sulle trattative nerazzurre. Secondo il giornalista, infatti, per rafforzare il centrocampo l’Inter starebbe pensando a Franck Kessié. Il giocatore ha giocato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Per il rinforzo della pistarimane la più calda. Pedullà, nel corso della trasmissione di “Sportitalia Mercato”, racconta le intenzioni del club nerazzurro e smentisce l’interesse per ungiocatore. Di seguito i particolari sul calciomercatoemersi da Sportitalia. CONFERME E SMENTITE – Nella finestra di calciomercato estiva l’Inter sarebbe intenzionata a seguire gli stessi nomi di quella invernale e non solo per quanto riguarda i parametro zero. Questo è quanto riporta Alfredo Pedullà, nel corso del suo intervento su “Sportitalia Mercato” insieme ad altri dettagli sulle trattative nerazzurre. Secondo il giornalista, infatti, per rafforzare ill’Inter starebbe pensando a Franck. Il giocatore ha giocato ...

