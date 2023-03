Kessié all’Inter? Dalla Spagna frenano: resta al Barcellona. I motivi del no! (Di venerdì 3 marzo 2023) Kessié, almeno per quanto riguarda il panorama italiano, rimane in orbita Inter. Ma in Spagna frenano. Il futuro dell’ivoriano al Barcellona adesso sembra più solido ADDIO LONTANO ? Tante voci legate al possibile ritorno in Italia di Franck Kessié (vedi articolo). Dalla Spagna però frenano. Ne è sicuro il Mundo Deportivo. Secondo il media spagnolo, Kessié è finito nell’agenda sia dell’Inter che del Tottenham. Ma ad oggi la sua permanenza al Barcellona sarebbe più solida. Due in particolari i motivi. Uno: Kessié si sta ritagliando uno suo valido spazio in blaugrana dopo i primi disastrosi mesi. Tant’è che contro il Real Madrid in Coppa del Rey ha giocato la sua terza gara consecutiva da ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023), almeno per quanto riguarda il panorama italiano, rimane in orbita Inter. Ma in. Il futuro dell’ivoriano aladesso sembra più solido ADDIO LONTANO ? Tante voci legate al possibile ritorno in Italia di Franck(vedi articolo).però. Ne è sicuro il Mundo Deportivo. Secondo il media spagnolo,è finito nell’agenda sia dell’Inter che del Tottenham. Ma ad oggi la sua permanenza alsarebbe più solida. Due in particolari i. Uno:si sta ritagliando uno suo valido spazio in blaugrana dopo i primi disastrosi mesi. Tant’è che contro il Real Madrid in Coppa del Rey ha giocato la sua terza gara consecutiva da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... belgiuochista : RT @bergomifabio: Possiamo cautamente affermare che #Calhanoglu abbia annunciato #kessie all'#inter? Chiedo. - internewsit : Kessié all'Inter? Dalla Spagna frenano: resta al Barcellona. I motivi del no! - - FcInterNewsit : MD - Futuro all'Inter per Kessié? L'invito di Calhanoglu non verrà accolto dall'ivoriano per due motivi - _RoadToIstanbul : @bergomifabio Come fumano ? Ahhaa ma dove vivi? Ben venga kessie all Inter - mgpg07 : RT @bergomifabio: Quanto fumano sul Presidente #Kessie e su UN EVENTUALE futuro interista? Mamma come fumano! Eppure hanno #kinderino in ra… -

