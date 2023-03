Juventus seconda in classifica? Allegri gode | i bianconeri fanno paura

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Si dice che un animale ferito diventi ancora più pericoloso e, allora, non deve sorprendere che la, incassata la penalizzazione in, facciaa tutti. Con lo spettacolare 4-2 nel derby della Mole contro il Torino di martedì sera, la Vecchia Signora ha festeggiato la quarta vittoria consecutiva in campionato, nonché la settima gara di fila senza sconfitte tra tutte le competizioni (sei vittorie e un pari, nell'andata dello spareggio di Europa League contro il Nantes). Insomma, Massimilianopare tutto a un tratto aver ritrovato le certezze che erano invece mancate nei mesi scorsi: prima la sua Juve era spaventata, ora ha di nuovo grinta, ieri la squadra si disuniva alle prime difficoltà, oggi rimonta senza battere ciglio. E laè lì a testimoniarlo: la ...