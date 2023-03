Juventus Next Gen, due squalificati per finale di ritorno contro il Vicenza (Di venerdì 3 marzo 2023) La finalissima di Coppa Italia Lega Pro ci ha fatto battere i cuori e ha fatto gridare allo scandalo! La Juventus Next Gen ha subito una sconfitta devastante, perdendo 2-1 contro gli agguerriti avversari del Vicenza, con Ierardi e Jimenez a siglare il destino della partita. Il pareggio provvisorio è arrivato grazie alla prodezza di Iling-Junior, ma purtroppo non è stato sufficiente a salvare la situazione per i bianconeri di Brambilla. Ma non è il caso di arrendersi, perché la squadra avversaria dovrà vedersela con una punizione drastica: il Vicenza dovrà fare a meno di due dei suoi calciatori per la partita di ritorno! A dirla tutta, il Giudice Sportivo ha espresso il suo giudizio sulla partita, sanzionando il club biancorosso con una multa di 200 euro per “fatti contrari alle norme ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) La finalissima di Coppa Italia Lega Pro ci ha fatto battere i cuori e ha fatto gridare allo scandalo! LaGen ha subito una sconfitta devastante, perdendo 2-1gli agguerriti avversari del, con Ierardi e Jimenez a siglare il destino della partita. Il pareggio provvisorio è arrivato grazie alla prodezza di Iling-Junior, ma purtroppo non è stato sufficiente a salvare la situazione per i bianconeri di Brambilla. Ma non è il caso di arrendersi, perché la squadra avversaria dovrà vedersela con una punizione drastica: ildovrà fare a meno di due dei suoi calciatori per la partita di! A dirla tutta, il Giudice Sportivo ha espresso il suo giudizio sulla partita, sanzionando il club biancorosso con una multa di 200 euro per “fatti contrari alle norme ...

