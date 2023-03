Juventus, Miretti a regime: tornerà disponibile contro la Roma (Di venerdì 3 marzo 2023) La Juventus è tornata in mattina alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica sera in casa della Roma. La formazione bianconera ha svolto esercitazioni tecnico-tattici, con un focus sullo sviluppo della manovra, terminando con una partitella ed esercitazioni per reparto. Tra i giocatori presenti in campo anche Fabio Miretti, ormai pienamente recuperato e sicuramente a disposizione di Allegri per la prossima sfida. A regime anche Paul Pogba che dopo il debutto di martedì scorso contro il Torino, sarà con il gruppo anche per la trasferta all’Olimpico. Domani la squadra svolgerà una rifinitura pomeridiana. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Laè tornata in mattina alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica sera in casa della. La formazione bianconera ha svolto esercitazioni tecnico-tattici, con un focus sullo sviluppo della manovra, terminando con una partitella ed esercitazioni per reparto. Tra i giocatori presenti in campo anche Fabio, ormai pienamente recuperato e sicuramente a disposizione di Allegri per la prossima sfida. Aanche Paul Pogba che dopo il debutto di martedì scorsoil Torino, sarà con il gruppo anche per la trasferta all’Olimpico. Domani la squadra svolgerà una rifinitura pomeridiana. SportFace.

