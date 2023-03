Juve | che frecciata per Vlahovic | “Non è sereno e ha problemi a livello tecnico”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi Massimiliano Allegri sta vivendo un ottimo momento di forma, ma bisogna registrare una ‘’ indirizzata a Dusan. Lantus di Massimiliano Allegri, in attesa dell’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti voluta dalla Corte d’Appello della FIGC, sta ottenendo degli ottimi risultati sia in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : E dopo componenti del Cda e del collegio sindacale parla l'ex manager juventino #Lombardo. Racconta che portava se… - ZZiliani : L’Under 23 bianconera che nel 2019-20 si piazzò 12^ era costata in quanto a cartellini di giocatori oltre 39 milion… - mirkonicolino : #AlexSandro al canale YouTube della #Juventus: 'È un onore grandissimo. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno… - nebenet : RT @pol2187: Brambati: “Vi garantisco che l’editore della Gazzetta ha preso la strada di andar giù duro sulla Juve qualsiasi cosa succeda,… - mcrisj01 : RT @gm_catalano: La Juve è così avanti che gli altri ricordano gli indiani che tiravano le frecce al treno -

... mapotrebbe cambiare gli assetti bianconeri in meglio. Calciomercato, Mount -non s'ha da fare: spunta KloppLa Juventus, dunque, ha aperto la possibilità di un dialogo costruttivo con il ...Ed è giusto ricordarlo almeno quanto le tabelle della rincorsa - miracolo,sembrano oggi l'unica cosaconta, parlando di Juventus. È la solita storia dell'asteriscosta idealmente accanto ...In sostanza, nella speranzail Collegio, potendo giudicare solo su errori procedurali e non sul merito, accolga le tesi, il ricorso sostienela corte ha formulato nuove accuse senza dare ...

Adani cancella la storia Juve: “Il ciclo vincente è del Napoli” Tuttosport

'anno che ho trovato poco spazio alla Juventus. Avevo voglia di rimettermi in gioco e ritrovare serenità in campo. Ho scelto la Sampdoria perchè è bellissimo il posto ma guardando la… Leggi ...L’obiettivo del club, che ritiene la sanzione totalmente ingiusta, è quella di ottenere l’annullamento integrale della punizione. La Roma punta all’annullamento totale della squalifica di José Mourinh ...