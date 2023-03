Juve, Alex Sandro: «Non sempre stampa e tifosi sanno quello che stiamo passando, vi racconto…» (Di venerdì 3 marzo 2023) Alex Sandro, difensore della Juventus, ha parlato al canale YouTube ufficiale bianconero dopo il traguardo delle 300 presenze Alex Sandro, difensore della Juventus, ha parlato al canale YouTube ufficiale bianconero dopo il traguardo delle 300 presenze. 300 PRESENZE – «È un onore grandissimo. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui. Fare 300 partite in una squadra come la Juve è una cosa storica. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati sempre vicini». TROFEO PIU’ IMPORTANTE – «Il primo campionato, perché è stato difficilissimo. Il ricordo che ho è una riunione tra di noi, ci siamo detti che dovevamo lasciare tutto per fare quello che abbiamo fatto. Da quel momento lì abbiamo fatto il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023), difensore dellantus, ha parlato al canale YouTube ufficiale bianconero dopo il traguardo delle 300 presenze, difensore dellantus, ha parlato al canale YouTube ufficiale bianconero dopo il traguardo delle 300 presenze. 300 PRESENZE – «È un onore grandissimo. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui. Fare 300 partite in una squadra come laè una cosa storica. Ringrazio tutti quelli che mi sono stativicini». TROFEO PIU’ IMPORTANTE – «Il primo campionato, perché è stato difficilissimo. Il ricordo che ho è una riunione tra di noi, ci siamo detti che dovevamo lasciare tutto per fareche abbiamo fatto. Da quel momento lì abbiamo fatto il nostro ...

