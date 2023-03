Judo, Grand Slam Tashkent 2023: Veronica Toniolo sfiora il podio ed è quinta nei -57 kg (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è conclusa la prima giornata del Grand Slam di Tashkent 2023, in programma fino a domenica 5 marzo e valevole come quarto appuntamento stagionale del World Tour di Judo. Prosegue dunque il percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 e c’è necessità di accumulare punti e far cassa, da questo punto di vista. Il programma odierno prevedeva le seguenti categorie di peso: -48 kg, -52 kg e -57 kg femminili; -60 e -66 kg maschili. Sul tatami uzbeko si sono presentati nel day-1 quattro azzurri: Martina Castagnola (-52 kg), Anita Cantini e Veronica Toniolo (-57 kg) tra le donne e Matteo Piras in campo maschile (-66 kg), unico uomo della spedizione tricolore in questo evento. Partendo proprio da Piras, il tabellone non era dei più semplici, dovendo affrontare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è conclusa la prima giornata deldi, in programma fino a domenica 5 marzo e valevole come quarto appuntamento stagionale del World Tour di. Prosegue dunque il percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 e c’è necessità di accumulare punti e far cassa, da questo punto di vista. Il programma odierno prevedeva le seguenti categorie di peso: -48 kg, -52 kg e -57 kg femminili; -60 e -66 kg maschili. Sul tatami uzbeko si sono presentati nel day-1 quattro azzurri: Martina Castagnola (-52 kg), Anita Cantini e(-57 kg) tra le donne e Matteo Piras in campo maschile (-66 kg), unico uomo della spedizione tricolore in questo evento. Partendo proprio da Piras, il tabellone non era dei più semplici, dovendo affrontare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tashkent 2023. Chance importante per le giovani azzurre - - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Si vola a Tashkent! ?? Nel terzo Grand Slam stagionale del World Judo Tour, in programma da venerdì a domenica, saranno nove… - JudoTalk : RT @Coninews: Si vola a Tashkent! ?? Nel terzo Grand Slam stagionale del World Judo Tour, in programma da venerdì a domenica, saranno nove… - asluigi46 : RT @Coninews: Si vola a Tashkent! ?? Nel terzo Grand Slam stagionale del World Judo Tour, in programma da venerdì a domenica, saranno nove… - Coninews : Si vola a Tashkent! ?? Nel terzo Grand Slam stagionale del World Judo Tour, in programma da venerdì a domenica, sa… -