Juan Cuadrado Roma: la trattativa per il contratto a fine prestito con la Juventus (Di venerdì 3 marzo 2023) Grande novità nel mondo del calcio! Il colombiano Juan Cuadrado lascerà la Juventus a fine stagione e sembra aver già trovato una nuova casa: la Roma. Sì, avete capito bene! Cuadrado, 35 anni tra qualche mese, saluterà Torino e si trasferirà a Trigoria. La notizia può sorprendere, ma c’è un motivo: il calciatore sarà svincolato e la Roma sta cercando giocatori a costo zero. La dirigenza giallorossa ha quindi messo gli occhi sul colombiano, che incarna perfettamente l’identikit del giocatore cercato: affidabile, esperto e con esperienza internazionale. Ma non solo. Cuadrado è un terzino destro, un ruolo dove la Roma ha bisogno di sicurezza. Karsdorp e Celik non sembrano soddisfare appieno il tecnico Mourinho, e il colombiano potrebbe ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) Grande novità nel mondo del calcio! Il colombianolascerà lastagione e sembra aver già trovato una nuova casa: la. Sì, avete capito bene!, 35 anni tra qualche mese, saluterà Torino e si trasferirà a Trigoria. La notizia può sorprendere, ma c’è un motivo: il calciatore sarà svincolato e lasta cercando giocatori a costo zero. La dirigenza giallorossa ha quindi messo gli occhi sul colombiano, che incarna perfettamente l’identikit del giocatore cercato: affidabile, esperto e con esperienza internazionale. Ma non solo.è un terzino destro, un ruolo dove laha bisogno di sicurezza. Karsdorp e Celik non sembrano soddisfare appieno il tecnico Mourinho, e il colombiano potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabioMelis84 : Col contratto in scadenza a giugno '23 e senza una proposta di rinnovo, Juan Cuadrado può partire a zero e il suo f… - Antoniomag_ : ??Juan #Cuadrado, prossimo a lasciare la #Juventus a parametro zero quest'estate, sarebbe entrato nel mirino della… - AHerSan89 : RT @g_iallorossi: #CalciomercatoRoma, Juan #Cuadrado (34 anni) ipotesi concreta a parametro zero la prossima estate: Celik non ha convinto,… - bertuccibr1 : La #Roma prova ad aprire un dialogo con Juan #Cuadrado. Il terzino arriverebbe in estate a parametro zero… - g_iallorossi : #CalciomercatoRoma, Juan #Cuadrado (34 anni) ipotesi concreta a parametro zero la prossima estate: Celik non ha con… -