Josh Popper | ecco chi è il nuovo fidanzato 29enne di Madonna

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 marzo 2023) Morto un Papa se ne fa un altro edopo la fine della relazione con il 23enne Andrew Darnell, ha già trovato uncompagno. La regina del pop lo scorso gennaio è apparsa sul profilo Instagram di, istruttore di boxe, che ha allenato uno dei figli della star nella palestra Bredwinners di New York City. In questi giorni il Daily Mail ha rivelato in esclusiva che la cantante di Rebel Heart avrebbe una storia con il. Contattato dal noto magazine britannicosi è rifiutato di commentare la notizia della sua relazione con la Ciccone. In ogni casose li sceglie davvero bene…sono una coppia: la notizia del Daily Mail. “La cantante è stata vista coccolare il suo ...