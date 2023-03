Jon Jones, ragazzo selvaggio (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ennesima gomitata arriva dopo più di un minuto e mezzo passato a terra, con quel demonio in pantaloncini rossi e neri sopra, impegnato a schiacciarlo al suolo e scaricargli addosso i colpi dalla posizione di monta. Finalmente Mauricio Rua, che in quel preciso istante è ancora campione in carica dei pesi massimi leggeri UFC ed è già una leggenda delle MMA, trova il pertugio per rialzarsi, sopravvivendo a una nuova, pesantissima offensiva. Si mette in piedi ma è segnato in volto, sfinito: indietreggia in modo scomposto verso la parete della gabbia, mentre quel giovane lo insegue passeggiando in avanti, composto, senza farsi prendere dall’impeto. Lo osserva, studia la situazione. E quando gli arriva vicino sferra un montante sinistro al fegato tanto preciso quanto devastante che piega le gambe a Rua. Il campione in carica crolla, e mentre cade incassa anche un’ultima ginocchiata in ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ennesima gomitata arriva dopo più di un minuto e mezzo passato a terra, con quel demonio in pantaloncini rossi e neri sopra, impegnato a schiacciarlo al suolo e scaricargli addosso i colpi dalla posizione di monta. Finalmente Mauricio Rua, che in quel preciso istante è ancora campione in carica dei pesi massimi leggeri UFC ed è già una leggenda delle MMA, trova il pertugio per rialzarsi, sopravvivendo a una nuova, pesantissima offensiva. Si mette in piedi ma è segnato in volto, sfinito: indietreggia in modo scomposto verso la parete della gabbia, mentre quel giovane lo insegue passeggiando in avanti, composto, senza farsi prendere dall’impeto. Lo osserva, studia la situazione. E quando gli arriva vicino sferra un montante sinistro al fegato tanto preciso quanto devastante che piega le gambe a Rua. Il campione in carica crolla, e mentre cade incassa anche un’ultima ginocchiata in ...

