John Wick | quanti film sono? Quando uscirà il prossimo? Trama | cast e curiosità sul franchise con protagonista Keanu Reeves

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 3 marzo 2023)è un personaggio nato dalla penna dello sceneggiatore Derek Kolstad.Ex sicario professionista, si ritrova catapultato nuovamente nell’universo che aveva provato ad abbandonare. Interpretato daè in realtàdi un vero e proprio franchising, cui si affiancano – oltre ai(e ad uno spinoff in post produzione, Ballerina) – anche un fumetto e due videogame. Il successo commerciale della saga, ad oggi, è davvero rilevante: parliamo di oltre mezzo miliardo di dollari guadagnato soltanto daisin qui usciti (in attesa del quarto capitolo, previsto per ilmarzo).Qualitutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito? Tutto quello che sappiamo ...