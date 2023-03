John Wick 4 | il mito di Baba Yaga nel nuovo poster | cosa significa il soprannome di Keanu Reeves?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 marzo 2023) L'arrivo al cinema di4, nelle sale italiane dal 23 marzo, potrebbe fare chiarezza sull'oscuro passato dell'assassino diReves e sull'origine del suo, come suggerisce un. In attesa dell'uscita italiana di4, prevista per il 23 marzo, il marketing internazionale del film si fa sempre più creativo. Dei 12realizzati a mano da artisti provenienti da nove diversi paesi, a colpire è soprattutto quello del messicano Orlando Arocena, alias Mexifunk, svelato da Fandom, che riporta in vita le origini mitiche dell'assassino di, rievocando il...