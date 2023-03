Jared Leto ipnotizza la Paris Fashion Week

Leggi su amica

(Di venerdì 3 marzo 2023) Personalità eclettica e guardaroba trasformista:è tra le personalità maschili più audaci delsystem. Noto per non essersi mai tirato indietro davanti a look stravaganti e Red Carpet indimenticabili, torna al centro dell’attenzione grazie alla sua presenza nei front row della Parigi2023. E se da Givenchy ha puntato su una “sobria” giacca di paillettes oro e stivali argento. È stato con la complicità di Schiaparelli, brand conosciuto per una visione della moda fuori dagli schemi convenzionali, che ha potuto esprimere la sua vera natura multiforme.conquista lacon la sua eccentricità La Ville Lumiere brilla grazie all’arrivo di numerose star e celebrity in ...