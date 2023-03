Italia under 19, 28 azzurrini convocati per il raduno: c’è un baby dell’Inter! (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Italia under 19 si radunerà a Coverciano dal 5 all’8 marzo prima della partenza per Brema. C’è anche un giocatore dell’Inter tra i 28 convocati raduno ? La Nazionale Italiana under 19 si radunerà dal 5 all’8 marzo a Coverciano. Gli azzurrini guidati dal CT Alberto Bollini il 20 partiranno in direzione Brema. Gli azzurri andranno ad affrontare Germania, Belgio e Slovenia. Mini torneo decisivo per la qualificazione agli europei di categoria del prossimo luglio a Malta. convocati Italia under 19: c’è Esposito Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Matteo Rizzo (Pro Vercelli); Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) L’19 si radunerà a Coverciano dal 5 all’8 marzo prima della partenza per Brema. C’è anche un giocatore dell’Inter tra i 28? La Nazionalena19 si radunerà dal 5 all’8 marzo a Coverciano. Gliguidati dal CT Alberto Bollini il 20 partiranno in direzione Brema. Gli azzurri andranno ad affrontare Germania, Belgio e Slovenia. Mini torneo decisivo per la qualificazione agli europei di categoria del prossimo luglio a Malta.19: c’è Esposito Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Matteo Rizzo (Pro Vercelli); Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), ...

