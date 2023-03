Italia U19, i pre-convocati di Bollini per la Fase Elite degli Europei (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Italia U19 si prepara alla seconda Fase per la qualificazione agli Europei di categoria, il Ct Bollini ha chiamato 28 giocatori L’Italia U19 si prepara alla seconda Fase per la qualificazione agli Europei di categoria, il Ct Bollini ha chiamato 28 giocatori. La lista completa del raduno che partirà il 5 marzo fino all’8 prima di diramare quella definitiva. I convocati PortieriDavide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Matteo Rizzo (Pro Vercelli) DifensoriAndrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) L’U19 si prepara alla secondaper la qualificazione aglidi categoria, il Ctha chiamato 28 giocatori L’U19 si prepara alla secondaper la qualificazione aglidi categoria, il Ctha chiamato 28 giocatori. La lista completa del raduno che partirà il 5 marzo fino all’8 prima di diramare quella definitiva. IPortieriDavide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Matteo Rizzo (Pro Vercelli) DifensoriAndrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello ...

