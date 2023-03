Italia nel mirino della Russia: la guerra è diventata cyber (Di venerdì 3 marzo 2023) A distanza di più di un anno dall’inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina, la situazione non sembra affatto vicina ad una risoluzione. La guerra tra i due paesi è infatti diventata un confronto sempre più serrato tra NATO (capeggiata ancora una volta dagli Stati Uniti) e Russia, in uno scontro che ha ormai superato il campo di battaglia (fisico) per trasferirsi nel mondo digitale. Se da un lato le interferenze reciproche tra USA e Russia sono ormai ben documentate, la novità vera è che ora anche l’Italia sembra essere entrata nella “lista nera” degli hacker al servizio di Putin, che questa volta hanno deciso di causare dei problemi alla struttura informatica del nostro Paese. Parliamo brevemente dei fatti accaduti il 22 febbraio e, soprattutto, delle conseguenze concrete che questi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023) A distanza di più di un anno dall’inizio del conflitto traed Ucraina, la situazione non sembra affatto vicina ad una risoluzione. Latra i due paesi è infattiun confronto sempre più serrato tra NATO (capeggiata ancora una volta dagli Stati Uniti) e, in uno scontro che ha ormai superato il campo di battaglia (fisico) per trasferirsi nel mondo digitale. Se da un lato le interferenze reciproche tra USA esono ormai ben documentate, la novità vera è che ora anche l’sembra essere entrata nella “lista nera” degli hacker al servizio di Putin, che questa volta hanno deciso di causare dei problemi alla struttura informatica del nostro Paese. Parliamo brevemente dei fatti accaduti il 22 febbraio e, soprattutto, delle conseguenze concrete che questi ...

