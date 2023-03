Italia-India | Meloni rilancia relazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono molto lieta di aver incontrato Droupadi Murmu, Presidente della Repubblica dell’India. Lo scambio di conoscenz… - wj3Kdz8TXpfykRC : RT @GiorgiaMeloni: Sono molto lieta di aver incontrato Droupadi Murmu, Presidente della Repubblica dell’India. Lo scambio di conoscenze e l… - TRUEstateReal : RT @GiorgiaMeloni: Sono molto lieta di aver incontrato Droupadi Murmu, Presidente della Repubblica dell’India. Lo scambio di conoscenze e l… - NSRatho28927681 : RT @GiorgiaMeloni: Sono molto lieta di aver incontrato Droupadi Murmu, Presidente della Repubblica dell’India. Lo scambio di conoscenze e l… - chowkidarmodiT2 : RT @GiorgiaMeloni: Sono molto lieta di aver incontrato Droupadi Murmu, Presidente della Repubblica dell’India. Lo scambio di conoscenze e l… -

"L'può facilitare facilitare la strada per una pace giusta in Ucraina. Modi condivide l'auspicio e sa che l'dà pieno sostegno a Kiev", ha detto. Sempre a New Delhi Russia e Cina spaccano ...... 2 assessori (compresa la delega di vicepresidente della Regione) a Forza. Per sciogliere i nodi si attende il rientro di Giorgia Meloni dall'. Tra dieci giorni ci sarà la prima seduta ...Poi, dopo aver parlato di relazioni diplomatiche e visioni future la premier ha affermato che "ci sono tramolte similitudini. Siamo due penisole, siamo due culture millenarie e Stati ...

Per Linda Laura Sabbadini, la Chair del W20 2021, è necessario "combattere gli stereotipi che bloccano l'accesso delle donne alle materie stem e, in particolare, allo studio delle nuove tecnologie. Va ...(Adnkronos) – I tuk-tuk gialloverdi sfrecciano nel traffico brulicante di Nuova Delhi, cuore pulsante della quinta economia mondiale. E sulle maestose mura del Rashtrapati Bhavan, la monumentale resid ...