Israele Della Pergola | “Netanyahu in balia partiti estremi | rischio violenze”

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu "è in balia di forze estreme che non è più in grado di controllare", la riforma giudiziaria del suo governo "cerca di annullare il potere giudiziario". A lanciare l'allarme è il demografo israeliano Sergio Della Pergola, in un'intervista all'Adnkronos, mentre si avvicina un periodo di intensi contatti diplomatici con l'Italia, con la visita in Israele del presidente del Senato Ignazio La Russa e di Netanyahu a Roma. Per Della Pergola c'è il rischio di "spargimenti di sangue" con la maggioranza dell'opinione pubblica contraria alla riforma giudiziaria. E' una situazione "estremamente pericolosa" per Israele, avverte, ricordando la minaccia dell'Iran e le ...

