Isola dei Famosi, il dramma che fa disperare i telespettatori: è addio (Di venerdì 3 marzo 2023) Isola dei Famosi, il dramma che fa disperare i telespettatori di Canale 5: è addio, le novità per la nuova edizione. Sono settimane davvero decisive queste per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sempre più vicina al ritorno su Canale 5. Una volta che il Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini avrà decretato il suo vincitore e chiuderà le porte della casa di Cinecittà (non prima di fine marzo) sarà Ilary Blasi a dominare la scena sulla rete Mediaset, per un passaggio di consegne ormai ricorrente. Arriva l’addio, il pubblico si prepara – grantennistoscana.itC’è sicuramente grande curiosità del pubblico circa i concorrenti che si metteranno alla prova in Honduras; nelle ultime settimane si sono diffuse parecchie voci, ma al ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 3 marzo 2023)dei, ilche fadi Canale 5: è, le novità per la nuova edizione. Sono settimane davvero decisive queste per la nuova edizione de L’dei, sempre più vicina al ritorno su Canale 5. Una volta che il Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini avrà decretato il suo vincitore e chiuderà le porte della casa di Cinecittà (non prima di fine marzo) sarà Ilary Blasi a dominare la scena sulla rete Mediaset, per un passaggio di consegne ormai ricorrente. Arriva l’, il pubblico si prepara – grantennistoscana.itC’è sicuramente grande curiosità del pubblico circa i concorrenti che si metteranno alla prova in Honduras; nelle ultime settimane si sono diffuse parecchie voci, ma al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - trash_italiano : Confermato Alvin all’#Isola dei Famosi nel ruolo di inviato. [TvBlog] - unatroppoacaso : ora io e @_louxxsunshine_ faremo di tutto per far partecipare gli stryse all’isola dei famosi l’anno prossimo - PIERPAO67864611 : RT @PAngelogitto: Il Monte dei Porri, isola di #Salina. --------------------------------------- The Monte dei Porri, island of #Salina. htt… - RyallUnn : RT @PAngelogitto: Il Monte dei Porri, isola di #Salina. --------------------------------------- The Monte dei Porri, island of #Salina. htt… -