Ismea | boom di domande per ' Generazione Terra'

Roma, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) - C'è interesse da parte delle nuove generazioni a investire in agricoltura. Lo dimostra il successo di 'Generazione Terra', il nuovo strumento fondiario di Ismea rivolto ai giovani che in un solo mese dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande ha già esaurito l'intera dotazione finanziaria, pari a 60 milioni di euro. Oltre il 60% delle domande proviene da giovani che intendono avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura. Sono i cosiddetti startupper, con o senza esperienza pregressa nel settore, ma in quest'ultimo caso in possesso di un titolo di studio superiore in campo agrario o di una laurea. Numerosa la partecipazione anche di giovani già attivi in agricoltura che, grazie alle novità introdotte dalla misura, potranno acquistare ...

