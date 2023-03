Iskra Menarini, il ricordo di Lucio Dalla: “Quando se n’è andato ho passato un brutto momento” (Di venerdì 3 marzo 2023) Iskra Menarini è diventata nota al fianco di Lucio Dalla, del quale ricoperto il ruolo di corista a partire Dalla fine degli anni Ottanta Quando è apparsa nel video di “Attenti Al Lupo”. L’artista sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda su Raiuno, nello spazio del salotto televisivo condotto da Serena Bortone dedicato al ricordo di Lucio Dalla e Lucio Battisti che entrambi avrebbero compiuto 80 anni nei prossimi giorni (rispettivamente 4 e 5 marzo). Nata da padre francese e madre italiana, ben presto si appassiona alla danza ed alla musica: a 17 anni partecipa al Festival Di Castrocaro e l’anno successivo debutta con il primo 45 giri Quello / Domani Sera. Con il trasferimento a Bologna, arriva la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)è diventata nota al fianco di, del quale ricoperto il ruolo di corista a partirefine degli anni Ottantaè apparsa nel video di “Attenti Al Lupo”. L’artista sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda su Raiuno, nello spazio del salotto televisivo condotto da Serena Bortone dedicato aldiBattisti che entrambi avrebbero compiuto 80 anni nei prossimi giorni (rispettivamente 4 e 5 marzo). Nata da padre francese e madre italiana, ben presto si appassiona alla danza ed alla musica: a 17 anni partecipa al Festival Di Castrocaro e l’anno successivo debutta con il primo 45 giri Quello / Domani Sera. Con il trasferimento a Bologna, arriva la ...

