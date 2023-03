Irlanda del Nord | l’importanza degli accordi di Windsor

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nella giornata di Lunedi 27 Febbraio il Governo del Regno Unito, nella persona del Primo ministro Rishi Sunak, e l’Unione Europea, rappresentata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, hanno raggiunto un accordo su una delle questioni più spinose del post-Brexit: come gestire il confine indel. Come ogni evento storicamente importante, ha già un nome: glidi. La premessa Il, ovvero l’Ulster, è una parte dell’isola irlandese che però é stata a lungo a maggioranza protestante e unionista. Questa situazione ha generato i cosiddetti “Troubles” che per quasi 30 anni hanno sconvolto questa parte di mondo. Glidel Venerdì Santo firmati nel 1998 dall’allora Premier britannico Tony ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Dopo quasi 7 anni dal referendum su Brexit, l’UE e il Regno Unito hanno trovato un accordo sull'Irlanda del Nord. A… - BobOfMeddle : @Ldbtw0000 @parens12 @capuanogio Questo sistema va CANCELLATO e con esso tutto il marcio che ne è seguito. E la cos… - umberto_cocco : RT @SeiNazioniRugby: ???? 'L’aspetto più impressionante è stato la regolarità con cui l'Italia è stata in grado di aprire la difesa dell’Irla… - PLANETHOTEL_NET : @MarcoCantamessa @commercialista @Axelgb2016 @checovenier @chiaravise @StefanoMainetti @startup_italia Come il soli… - paolalbert16 : RT @CottarelliCPI: Dopo quasi 7 anni dal referendum su Brexit, l’UE e il Regno Unito hanno trovato un accordo sull'Irlanda del Nord. Accord… -

