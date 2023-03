(Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidenteiano Ebrahimha detto che gli incidenti avvenuti in varie città del Paese in cui centinaia didelle superiori ed elementari sono rimaste intossicate dopo avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidSantaluci : RT @MCampomenosi: Eravamo pochi in @europarl a sostenere la lotta contro il regime di @President_Raisi, e NESSUN media ci dava spazio! Il s… - RassegnaZampa : #Iran, altre cento studentesse intossicate. Raisi: “Trovare presto la radice del problema” - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran Il presidente #Raisi chiede di far luce sulle intossicazioni da gas di… - ilmetropolitan : #Iran, altre #studentesse avvelenate, Presidente Raisi: 'indagheremo rapidamente' - - lc71488535 : RT @Unknown9186: @VEParsi1 In Iran c'è una teocrazia,dove Khomeini incarna sia il potere politico che quello religioso, Raisi è il suo pupa… -

Secondo, "i piani dei nemici sono stati sventati dalla presenza degli iraniani sulla scena". .Teheran bussa alla porta di Pechino Nel tentativo di porre un freno alla crisi dell'si è recato in visita ufficiale in Cina a metà febbraio. E' stata la prima volta per un presidente ...Lo riporta il sito di Press Tv, secondo cuiha chiesto di riferire i risultati dell'inchiesta ... 'La donna inin questi lunghi 43 anni " aggiunge l'attivista " ha subito le peggiori ...

Iran: Raisi, intossicazione studentesse è piano del nemico Agenzia ANSA

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che gli incidenti avvenuti in varie città del Paese in cui centinaia di studentesse delle superiori ed elementari sono rimaste intossicate dopo avere inal ...Nasim Eshqi, 40enne iraniana campionessa di arrampicata, racconta la sua esperienza in Iran e quella della rivoluzione: «Non c'è un singolo giorno in cui non si protesti, non c'è un muro della città s ...