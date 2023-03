Iran: Onu e Germania, 'chiarire casi avvelenamento studentesse' (Di venerdì 3 marzo 2023) Berlino, 3 mar. (Adnkronos) - L'Onu e la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock hanno chiesto “un'indagine trasparente” al fine di chiarire “tutti i casi” di avvelenamento di studentesse in Iran. Lo riporta Le Monde. "Le segnalazioni di studentesse avvelenate in Iran sono scioccanti ", ha scritto su Twitter la responsabile delle diplomazia di Berlino. "Tutti i casi devono essere chiariti". L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha anche chiesto "un'indagine trasparente. Siamo molto preoccupati per le accuse secondo cui le ragazze sarebbero state deliberatamente prese di mira in quelle che sembrano essere circostanze misteriose", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Ravina Shamdasani, portavoce dell'Alto Commissario ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Berlino, 3 mar. (Adnkronos) - L'Onu e la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock hanno chiesto “un'indagine trasparente” al fine di“tutti i” didiin. Lo riporta Le Monde. "Le segnalazioni diavvelenate insono scioccanti ", ha scritto su Twitter la responsabile delle diplomazia di Berlino. "Tutti idevono essere chiariti". L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha anche chiesto "un'indagine trasparente. Siamo molto preoccupati per le accuse secondo cui le ragazze sarebbero state deliberatamente prese di mira in quelle che sembrano essere circostanze misteriose", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Ravina Shamdasani, portavoce dell'Alto Commissario ...

