Iran | la campionessa di arrampicata | ' La Rivoluzione non si è mai fermata'

(Di venerdì 3 marzo 2023) Insi continua a protestare e a lottare contro il regime di Khamenei. Le immagini degli ultimi mesi, con le donne in prima fila, hanno fatto il giro del mondo ed è fondamentale tenere accesi i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FernandoMacch13 : RT @MarcoFattorini: La campionessa iraniana di arrampicata Nasim Eshqi: «Vivere a Teheran da femmina era un inferno. Gli avvelenamenti? Il… - NickyGyjjj : RT @MarcoFattorini: La campionessa iraniana di arrampicata Nasim Eshqi: «Vivere a Teheran da femmina era un inferno. Gli avvelenamenti? Il… - BomprezziMarco : RT @MarcoFattorini: La campionessa iraniana di arrampicata Nasim Eshqi: «Vivere a Teheran da femmina era un inferno. Gli avvelenamenti? Il… - manomela : #Iran la campionessa di arrampicata: «Da bambina volevo diventare un maschio per essere libera. Ora la rivoluzione… - c_mattioli : RT @MarcoFattorini: La campionessa iraniana di arrampicata Nasim Eshqi: «Vivere a Teheran da femmina era un inferno. Gli avvelenamenti? Il… -

Insi continua a protestare e a lottare contro il regime di Khamenei. Le immagini degli ultimi ... Nasim Eshqi, 40ennedi arrampicata, racconta la propria esperienza al Corriere della ...E ancora ladi boxe Ramla Ali , che combatte per i rifugiati. La calciatrice Megan ... 46 annim dissidente e giornalista iraniana naturalizzata statunitense: "Esiliata dall'dal 2009, ...A centro pagina spicca il racconto di Nasim Eshqui,iraniana di arrampicata ('Nasim, l'e le proteste: solo in cima mi sento libera'). In spalla troviamo l'inchiesta di Bergamo sul ...

La campionessa di arrampicata: «Volevo essere un maschio, ora la ... Corriere della Sera

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ..."Non importa se sei uomo o donna. Ricco o povero. La forza di gravità butta giù tutti con la stessa forza". Chiodi, corde, martello. E poi concentrazione massima, nel silenzio interrotto solo dalle vo ...