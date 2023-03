Io x Benevento: “Al San Pio i dipendenti imputati non rinunciano alla prescrizione e la direzione tace” (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiApprendiamo dagli organi di informazione che diversi rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, l’ex Ministro della Salute Roberto Speranza ed il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, sono indagati per vicende legate alla gestione del covid. E’ opportuno segnalare alla comunità che anche l’associazione IO x Benevento, ha presentato, nel 2020, presso la Procura di Benevento, delle denunce per chiedere un approfondimento delle vicende relative alla gestione covid che hanno determinato situazioni spiacevoli sia presso l’Azienda Ospedaliera S. Pio e sia presso la Casa di Cura Villa Margherita. Le denunce formulate dall’associazione, sono state accompagnate da allegati che chiaramente potrebbero risultare utili ma ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiApprendiamo dagli organi di informazione che diversi rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, l’ex Ministro della Salute Roberto Speranza ed il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, sono indagati per vicende legategestione del covid. E’ opportuno segnalarecomunità che anche l’associazione IO x, ha presentato, nel 2020, presso la Procura di, delle denunce per chiedere un approfondimento delle vicende relativegestione covid che hanno determinato situazioni spiacevoli sia presso l’Azienda Ospedaliera S. Pio e sia presso la Casa di Cura Villa Margherita. Le denunce formulate dall’associazione, sono state accompagnate da allegati che chiaramente potrebbero risultare utili ma ...

