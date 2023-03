“Io esco, sono stanca”. GF Vip, l’annuncio nella notte lascia tutti di stucco (Di venerdì 3 marzo 2023) C’era da aspettarselo. L’ultima puntata del GF Vip 7, la 38esima di questa lunga edizione, è stata davvero dura per determinati concorrenti e per il tanti sostenitori sintonizzati da casa. Sonia Bruganelli è risultata fin troppo dura nei confronti di Edoardo Tavassi, il conduttore con Edoardo Donnamaria. Inoltre il papà di questo non è stato poi tanto carino con gli Incorvassi. Micol incorvaia minaccia di abbandonare il format. Non è riuscita, come moltissimi spettatori e alcuni vipponi dello spiato appartamento di Cinecittà, a farsi scivolare addosso determinate situazioni, considerazioni. Difficile farlo se si tratta delle parole che Sonia Bruganelli ha dedicato al fidanzato di Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, in diretta. In vari sostengono che ormai, per qualche strano motivo, lo studio del GF Vip 7 sia contrario agli spartani. Lei è decisa sul ritiro. GF Vip, il crollo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 3 marzo 2023) C’era da aspettarselo. L’ultima puntata del GF Vip 7, la 38esima di questa lunga edizione, è stata davvero dura per determinati concorrenti e per il tanti sostenitori sintonizzati da casa. Sonia Bruganelli è risultata fin troppo dura nei confronti di Edoardo Tavassi, il conduttore con Edoardo Donnamaria. Inoltre il papà di questo non è stato poi tanto carino con gli Incorvassi. Micol incorvaia minaccia di abbandonare il format. Non è riuscita, come moltissimi spettatori e alcuni vipponi dello spiato appartamento di Cinecittà, a farsi scivolare addosso determinate situazioni, considerazioni. Difficile farlo se si tratta delle parole che Sonia Bruganelli ha dedicato al fidanzato di Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, in diretta. In vari sostengono che ormai, per qualche strano motivo, lo studio del GF Vip 7 sia contrario agli spartani. Lei è decisa sul ritiro. GF Vip, il crollo ...

