“Io, agente della scorta di Berlinguer, oggi voto M5S. Ma ero in coda per Elly Schlein” (Di venerdì 3 marzo 2023) Roberto Bertuzzi è un’anima indiscutibile della sinistra italiana. Quella ribelle, proletaria, operaia. Nel terribile 16 marzo del 1978, il giorno del sequestro di Aldo Moro, fu assunto alla direzione nazionale del Pci ai Servizi di Sicurezza: da quel giorno è stato l’ombra di Enrico Berlinguer, fino alla morte dello storico leader di Botteghe Oscure. Bertuzzi, lei che il mondo della sinistra lo conosce assai bene, dai protagonisti alla base più verace, non è stupito della vittoria della Schlein? Anzi, di Elly, come la chiama lei…«No. Per niente. Lo speravo, innanzitutto. Ma quando sono andato al seggio ad Albano, dove io vivo, domenica mattina, ho capito subito che l’aria era cambiata ed Elly avrebbe vinto». Perché?«Ai seggi c’erano tanti compagni ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Roberto Bertuzzi è un’anima indiscutibilesinistra italiana. Quella ribelle, proletaria, operaia. Nel terribile 16 marzo del 1978, il giorno del sequestro di Aldo Moro, fu assunto alla direzione nazionale del Pci ai Servizi di Sicurezza: da quel giorno è stato l’ombra di Enrico, fino alla morte dello storico leader di Botteghe Oscure. Bertuzzi, lei che il mondosinistra lo conosce assai bene, dai protagonisti alla base più verace, non è stupitovittoria? Anzi, di, come la chiama lei…«No. Per niente. Lo speravo, innanzitutto. Ma quando sono andato al seggio ad Albano, dove io vivo, domenica mattina, ho capito subito che l’aria era cambiata edavrebbe vinto». Perché?«Ai seggi c’erano tanti compagni ...

