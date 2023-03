Inzaghi non vede Asllani | ma l’Inter ha già pianificato il futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #Zanetti: “Ho letto e sentito dire che #Inzaghi deve dare di più. Ma la verità è che tutti dobbiamo dare di più: so… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - marifcinter : #Inzaghi: 'Rimasto male per la reazione di Dzeko al cambio? Ecco, me l'aspettavo questa domanda. Anche io mi arrabb… - Filippo28474654 : RT @GuarroPas: #Inter, #Zanetti: “Ho letto e sentito dire che #Inzaghi deve dare di più. Ma non è così, siamo tutti che dobbiamo dare di pi… - paspic_23 : @AnfetaMilan Mah, con gli altri allenatori ha fatto pure peggio. E Inzaghi che ha capito perfettamente che a parte… -

Inter, la bordata di Zanetti: 'La colpa non è solo di Inzaghi ma anche della società. Lautaro capitano Ecco cosa penso' Calciomercato.com

La settima sconfitta in campionato, il Napoli ormai distante 18 punti e un rendimento non all’altezza delle aspettative rendono la posizione di Simone Inzaghi non più così ...Inzaghi sotto pressione | il punto E' vero l'Inter non sta sicuramente passando un bel momento e la recente sconfitta subita dal Bologna ne è la prova tangibile. Il Napoli è ormai lanciato a vele spie ...