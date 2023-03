(Di venerdì 3 marzo 2023) Simoneavrà deiper ilda scegliere in vista della sfida con il. Marcelonon ha convinto a Bologna, sarà rito? Certo invece il ritorno di Nicolò Barella da titolare. SITUAZIONE – Simoneha l’arduo compito di scegliere chi giocherà acontro il. La prestazione del reparto dell’Inter con il Bologna è stata pessima, dai problemi di Hakan Calhanoglu nel ritrovarsi da mezzala fino alle numerose palle perse di Marcelo(vedi articolo): Il croato è rientrato recentemente dal lungo infortunio e si vede. Alterna per ora prestazioni buone, come quella con il Porto, ad altre meno, quasi da dimenticare. La continuità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, forti dubbi per il centrocampo con il Lecce. Brozovic da conferma? - - JumpedGoldoni : @il_Paride @DumfriesMerda La catapecchia sono Dzeko, Acerbi, Mkhitaryan, giocatori di 34+ anni che giocavano (o fac… - wazzaCN : @FFunesto @Queen_Mary_Na @il_prof_13 Ma perché “colpa di inzaghi” sta arrivando a livelli grotteschi clamorosamente… - FrancescoLaur72 : @RaimondoSecci @StefanoBer69 Esatto , la differenza è che l’allenatore bravo vince #Allegri , quello scarso perde a… - marknerazzurro : @Bett_Calcaterra Speriamo rimanga Inzaghi tanto gli allenatori forti non ce li possiamo permettere, di ritrovarci u… -

Non sarà semplice rialzare la testa, anche perché di fronte ci sarà uno degli avversari più... Stasera ne sapremo di più in occasione della conferenza stampa di misterHo letto e anche sentito dire chedeve dare di più, ma non èche deve dare di più, ... È stato uno dei portieri piùnella storia dell'Inter'. SU ONANA - È affidabile e positivo, ...È una bella Serie B con squadree ben allenate, alla fine tireremo le somme di dove saremo ... Un trend questo che ha portato la squadra diad accumulare qualcosa come sei sconfitte nelle ...

Inzaghi, forti dubbi per il centrocampo con il Lecce. Brozovic da conferma Inter-News.it

Intervenuto all'evento di presentazione del libro di Gianluca Pagliuca, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti ha parlato del particolare momento di difficoltà che sta vivendo la squadra. L'ex c ...In attesa della sfida contro il Napoli, a presentare parzialmente la sfida per la Lazio ci ha pensato Danilo Cataldi ai microfoni di Dazn: «Ci stiamo preparando per la partita che ci ...