Investimenti da valorizzare sulle concessioni balneari

L'agenzia Ansa titolava pochi giorni fa: dallo smart working ai balneari, a proposito del decreto Milleproroghe 2023 convertito in legge. Se Di Pietro fosse stato ancora un protagonista del circo politico-mediatico avremmo potuto echeggiare la domanda: che c'azzecca? Nulla, ovviamente. Ma è dal 2001 che abbiamo fatto l'abitudine con questa aberrazione, che smentisce una delle caratteristiche che la Corte costituzionale ha considerato essenziali per poter disporre un decreto legge: l'omogeneità delle materie indicate nel provvedimento. C'è un motivo se tra le tante materie contenute nel Milleproroghe 2023 l'attenzione si è fissata sul tema dei balneari: e non è solo la reprimenda del Capo dello Stato. Le concessioni balneari, per un Paese che ha i tre quarti dei confini segnati dal ma re, non sono poca cosa.

