Intitolazione di una via alla memoria di Francesco Romano, la soddisfazione di Fioretti e Zoino (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa di Floriana Fioretti, capogruppo del Pd al Comune di Benevento e Francesco Zoino, segretario del circolo cittadino. "E' con grande piacere che apprendiamo della disponibilità del Sindaco Clemente Mastella ad intitolare alla memoria di Francesco Romano una strada cittadina. Don Ciccio Romano è infatti patrimonio della Comunità Beneventana e nel suo percorso ha contribuito a tenere vivo e alto il livello del dibattito pubblico. Personalità libera e dal grande spessore intellettuale, passione e competenza hanno segnato il suo impegno professionale e civile, da avvocato e da politico. Il suo vissuto sia da esempio per le nuove generazioni e in tal senso è giusto che le istituzioni si adoperino ...

