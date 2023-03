Intesa Sanpaolo, avviso urgente agli utenti: i cybercriminali stanno svuotando i conti (Di venerdì 3 marzo 2023) Intesa Sanpaolo ha allertato tutti gli utenti per un nuovo tentativo di frode con cui i criminali stanno praticamente svuotando i conti correnti. Una situazione che si ripropone ogni tanto con modalità nuove che mandano in tilt la sicurezza e ovviamente anche i dati personali e finanziari degli utenti. La questione della sicurezza informatica è ai massimi livelli di allerta in questo periodo dopo le problematiche che ci sono state con vari istituti e in particolare con il furto dei dati. Intesa Sanpaolo SMS frode (grantennistoscana.it)Le truffe online negli ultimi anni sono diventate sempre più insistenti, gli utenti sono letteralmente presi di mira e purtroppo sono in molti a cadere nella trappola in quanto le ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 3 marzo 2023)ha allertato tutti gliper un nuovo tentativo di frode con cui i criminalipraticamentecorrenti. Una situazione che si ripropone ogni tanto con modalità nuove che mandano in tilt la sicurezza e ovviamente anche i dati personali e finanziari degli. La questione della sicurezza informatica è ai massimi livelli di allerta in questo periodo dopo le problematiche che ci sono state con vari istituti e in particolare con il furto dei dati.SMS frode (grantennistoscana.it)Le truffe online negli ultimi anni sono diventate sempre più insistenti, glisono letteralmente presi di mira e purtroppo sono in molti a cadere nella trappola in quanto le ...

